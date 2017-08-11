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Лавров предостерег США от вмешательства в выборы в России

Политика
11 августа, 17:24 UTC+3 область) 11, августа. / ТАСС

Министр отметил, что подобное "в американской традиции" и "они это даже не считают вмешательством"

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 11 августа. / ТАСС/. Москва не допустит вмешательства Вашингтона в выборы, которые проходят в России. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками форума "Территория смыслов на Клязьме".

Через месяц, 10 сентября, в России состоится единый день голосования. По всей стране пройдет в общей сложности 5,8 тыс. выборов регионального и муниципального уровня. Еще через полгода состоятся выборы президента РФ.

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"Я не знаю, какие планы у посольства США, но было много эпизодов, когда американские дипломаты были замечены в противоправной деятельности. Соответствующие наши службы должны принимать соответствующие меры", - сказал Лавров.

По его словам, на американское посольство работает много граждан РФ. В соответствии с Венской конвенцией, отметил министр, нанятый в России персонал посольства США может выполнять только техническую работу (водители, машинистки, стенографистки) и не может заниматься "дипломатической деятельностью, включая политические аспекты".

"Но нередки были случаи, когда сотрудники посольства США из числа нанятых на месте ездили по разным регионам, проводили опросы населения: как они относятся к губернатору, вообще к федеральному центру. В таких ситуациях мы вежливо просим наших американских коллег с этими людьми разорвать служебные отношения", - сообщил Лавров.

"Думаю, что это в американской традиции. Может, они это даже не считают вмешательством, потому что им все можно и это у них в крови. Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес (о вмешательстве в выборы президента США - прим. ТАСС) - потому что ни единого факта не было предъявлено в течение 10 месяцев - вся острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать", - сказал глава МИД РФ.

"Но а если это будет происходить, у нас есть наши законы, Венская конвенция о дипломатических сношениях, которая прописывает очень конкретно, что можно делать дипломатам, а что нельзя, - заявил Лавров. - Мы будем руководствоваться ей и нашими законами".

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Единый день голосования - 2017 Разногласия РФ и США в киберпространстве
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