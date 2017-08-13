Косачев назвал закономерным решение Ирана увеличить бюджет ракетной программы

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что одобрение иранским парламентом увеличения финансирования ракетной программы - закономерный ответ на ужесточение санкций со стороны США.
Парламент Ирана 13 августа проголосовал за законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу создания баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе. Законопроект, разработанный в ответ на новые санкции США против исламской республики, был принят большинством голосов.
"Закономерно. Вот так и бывает, когда одна страна - США - считает, что только ей все можно (и нужно), а остальным - ничего нельзя, потому что "не нужно", - написал он в воскресенье на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что "мир может быть устойчивым только на принципах равенства прав государств", однако это не освобождает государства от их обязательств перед международным сообществом.
18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.