Шойгу призвал международные организации везти гуманитарную помощь в Сирию

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия ждет от международных организаций гуманитарной помощи для жителей Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня мы говорим: "В зоны деэскалации [помощь] везите, там все открыто. Если вы не можете везти, мы сами привезем". Но мы не можем быть и мамой, и папой. Поэтому, конечно, здесь нужна поддержка гуманитарных организаций, Организации Объединенных Наций", - сказал он.

Шойгу добавил, что совместная работа России и международных гуманитарных организаций приведет к стабилизации ситуации с беженцами. "Дальше пойдет возвращение беженцев в свои дома, сначала внутри Сирии, что сейчас и происходит, а потом и из других регионов", - добавил министр.

По словам главы Минобороны, о завершении борьбы с террористами в Сирии "во многом" будет говорить деблокирование Дейр-эз-Зора, который уже несколько лет осаждается боевиками "Исламского государства" (группировка запрещена в России).

"Сегодня есть ключевые точки, каковой является Дейр-эз-Зор. Я бы сказал, в первую очередь Дейр-эз-Зор. Там идет сопротивление не один год. Туда регулярно, два-три, бывает, и четыре раза в неделю десантируются продовольствие, медикаменты, боевые припасы. Это, пожалуй, основная точка на Евфрате, которая будет во многом говорить о завершении борьбы с ИГИЛ (прежнее название "Исламского государства" - прим. ТАСС)", - отметил Шойгу.

Ранее министр сообщал, что сирийские правительственные войска при поддержке Воздушно-космических сил России за два последних месяца освободили вдвое большую территорию, чем было под контролем Дамаска в 2015 году, к началу российской операции в ближневосточной стране. В конце июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской проинформировал, что под контролем сирийской армии находятся 74,2 тысячи кв. км (против чуть более 19 тысяч к началу российской операции).

Зоны деэскалации

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации, соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

По словам Шойгу, создание этих зон продолжает политику, направленную на разделение террористических организаций и вооруженной оппозиции. Министр напомнил, что оппозиция обязалась бороться с боевиками "Исламского государства" и "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) на территории зон деэскалации.