Клинцевич считает действия ВКС РФ в Сирии образцом реальной борьбы с терроризмом

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МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Действия России в Сирии являются образцом реальной борьбы с международным терроризмом, а также лучшим ответом на новые американские санкции. Такое мнение высказал в воскресенье журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя полное освобождение города Эс-Сухне в Сирии.
"Считаю наши действия в Сирии образцом реальной борьбы с международным терроризмом как в содержательном плане, так и в чисто стилевом отношении. Мы последовательно, шаг за шагом, что называется, без шума и пыли, без всяких внешних эффектов делаем свою работу. И будем делать ее до полной и окончательной победы", - сказал Клинцевич.
Сенатор отметил, что победы сирийской армии при поддержке ВКС России над террористами, - а за последние два месяца площадь подконтрольных правительственным силам президента Сирии Башара Асада территорий увеличилась в 2,5 раза - "лучший ответ на американский закон, вводящий новые санкции против нашей страны".
"Ведь не секрет, что принятие этого закона не в последнюю очередь стало отражением откровенного недовольства американской элиты политикой России в Сирии. Но США пора бы уже понять, что никакие санкции в принципе не могут повлиять на нашу международную политику вообще и на Ближнем Востоке - в частности. Напротив, санкции стали лишним стимулом к тому, чтобы выполнять свою миссию в этом регионе с еще большей эффективностью",- цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что сирийские войска и ополчение при поддержке российской авиации к утру воскресенья полностью освободили город Эс-Сухне, что открывает возможность для деблокирования Дейр-эз-Зора. Как пояснили в Минобороны, операция проходила в несколько этапов.