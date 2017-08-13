Захарова: ситуация с КНДР близка к потенциальному силовому конфликту

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ТАСС, 13 августа. Риск силового решения кризиса вокруг КНДР очень высок. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".
"Насколько близко подошла ситуация... Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько ситуация с КНДР приблизилась к "военной черте".
На этой неделе Вашингтон и Пхеньян несколько раз обменялись резкими выпадами. Во вторник президент США Дональд Трамп обещал ответить на действия лидера КНДР Ким Чен Ына "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.