Захарова призвала не спекулировать на теме возможного закрытия консульства РФ в США

ТАСС, 13 августа. Вашингтон сам отказался открывать четвертое консульство в РФ, поэтому для спекуляций относительно закрытия одного из российских консульств в США якобы для восстановления дипломатического баланса нет оснований. Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Если сейчас вам будут рассказывать о том, что много лет был нарушен паритет и сейчас настало время сравнять его, пресечь недружественные действия РФ, - это все абсолютный блеф, он рассчитан на тех, кто не знает сути вопроса. Суть вопроса такая: много лет назад американцам было предложено открыть четвертое генконсульство на территории РФ, а они этого не сделали. Все вопросы к ним. Поэтому спекуляции на эту тему тоже не пройдут", - сказала она.

Захарова отметила, что "дисбаланс образовался не по желанию российской стороны". "После распада Советского Союза то самое дополнительное генеральное консульство, которое обеспечивало паритет между Россией и США, оно осталось на территории Украины. Москва предложила Вашингтону открыть на территории РФ дополнительное четвертое консульство для поддержания этого паритета. Вашингтон не счел нужным этого делать", - добавила она.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на неназванные дипломатические источники сообщила о том, что США рассматривают возможность закрытия одного из четырех консульств РФ в США. Они связали этот якобы изучаемый администрацией США шаг в том числе с тем фактом, что на американской территории действуют четыре генеральных консульства России - в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Хьюстоне. При этом в России аналогичных американских учреждений три - в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Представитель совета национальной безопасности при Белом доме сообщил ТАСС, что власти США все еще изучают варианты ответа на решение Москвы сократить число дипломатов и сотрудников в американских дипмиссиях в России.