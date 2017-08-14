Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан

Политика
14 августа, 1:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

По словам дипломата Замира Кабулова, американская кампания в исламской республике провалилась, поэтому военным больше нечего там делать

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов

© AP Photo/Muhammad Shoaib Amin

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Военный контингент США должен покинуть Афганистан, поскольку кампания Вашингтона оказалась безрезультатной, считает спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Интервью

Замир Кабулов: число боевиков ИГ в Афганистане может возрасти в разы

Перейти в раздел Интервью

"Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана, но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась. Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является", - заявил Кабулов в интервью газете "Известия".

Дипломат также подчеркнул, что Россия выступает против возможной замены регулярной армии США на наемников в Афганистане. "США находятся в отчаянии, и планы заменить профессиональных военных на наемников - глупость. Ни к чему хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против талибов?" - цитирует издание слова Кабулова.

Смотрите также

NBC: Трамп хочет заменить командующего силами США в Афганистане

Два военных США погибли в результате нападения талибов на силы НАТО в Афганистане

В Афганистане в ходе ошибочного удара ВВС США убиты афганские военные

Глава Пентагона: характер миссии войск США в Афганистане может измениться

Ранее газета USA Today со ссылкой на основателя одной из крупнейших в мире военных фирм Blackwater Эрика Принcа сообщала, что Белый дом активно рассматривает вопрос о привлечении сотрудников частных военных компаний для проведения подготовки и оказания поддержки военнослужащим Афганистана, чем и занимается кадровый состав американских вооруженных сил.

В Афганистане находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД РФ заявили, что армия США должна покинуть Афганистан
2
Guardian: подо льдами Антарктиды ученые обнаружили более 90 вулканов
3
ABC: в Сиэтле произошли столкновения между демонстрантами и полицией
4
Украинский "Антонов" планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение пяти лет
5
Марш ЛГБТ в Одессе прошел в окружении полиции и Нацгвардии
6
Достойное возвращение: нейтральные легкоатлеты напомнили миру о силе российского спорта
7
Помощник Трампа заявил, что президент не обозначал для КНДР красной линии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама