Путин назначил Павла Кузнецова новым послом РФ в Финляндии

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назначил Павла Кузнецова новым послом России в Финляндии. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.
"Назначить Кузнецова Павла Маратовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российский Федерации в Финляндской Республике", - говорится в документе. Еще одним указом президент освободил от этой должности предыдущего главу дипмиссии РФ в Финляндии Александра Румянцева, занимавшего этот пост с 2006 года.
Павел Кузнецов родился в 1958 году, владеет финским и английским языками, с 2010 по 2014 гг. был послом России в Словакии, с сентября 2014 года - возглавлял Генеральный секретариат МИД России.