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Лавров: все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООН

Политика
14 августа, 12:59 UTC+3

Глава МИД РФ напомнил, что Москва поддерживает тенденцию к политическому урегулированию конфликта в Ливии

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Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и министр иностранных дел России Сергей Лавров

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Все посреднические усилия по Ливии должны идти на базе ООН и способствовать диалогу ливийских сторон. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

"К сожалению, ситуация в Ливии продолжает оставаться непростой, угроза экстремизма не преодолена, - отметил Лавров. - Хотя мы знаем о тех действиях, принимаемых для ее ликвидации".

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Москва, по его словам, поддерживает тенденцию "к активизации процессов политического урегулирования, полноценного восстановления государственности вашей страны".

Министр также напомнил о назначении нового спецпредставителя генсекретаря ООН по Ливии, который скоро посетит Москву.

"Сейчас на политическом фронте очень важно все посреднические идеи сконцентрировать вокруг ООН, - сказал он. - При этом саму эту деятельность видим не как нацеленную на выработку рецептов, а как способствующую созданию максимально благоприятных условий для диалога между ключевыми деятелями в Ливии для того, чтобы они сами договаривались о будущем своей страны".

"Знаем о предпринимаемых с вашим участием, с участием Фаиза Сарраджа (премьер правительства нацсогласия Ливии - прим. ТАСС) усилиях, нацеленных на то, чтобы обеспечить общеприемлемую договоренность о путях реализации Схиратских соглашений, - заявил глава МИД РФ. - Поддерживаем ваш настрой на достижение таких договоренностей".

Также Лавров отметил непростую ситтуацию в Ливии с эктремизмом.

"К сожалению, ситуация в Ливии продолжает оставаться непростой, угроза экстремизма не преодолена, - отметил Лавров. - Хотя мы знаем о тех действиях, принимаемых для ее ликвидации. Поддерживаем тенденцию к активизации процессов политического урегулирования, полноценного восстановления государственности вашей страны".

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