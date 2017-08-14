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Медведев подписал распоряжение об открытии генконсульства Узбекистана во Владивостоке

Политика
14 августа, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В России сейчас функционирует консульский отдел при посольстве республики в Москве, а также работает генеральное консульство в Новосибирске

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Генеральное консульство Республики Узбекистан откроется во Владивостоке по распоряжению правительства РФ. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как указано в распоряжении, консульский округ будет включать территории Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотского автономного округа "с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа Генерального консульства Республики Узбекистан в г.Новосибирске".

В апреле этого года замглавы МИД Узбекистана Жавлон Вахабов заявлял о планах открыть консульства в Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Владивостоке. В России сейчас функционирует консульский отдел при посольстве Узбекистана в Москве, а также работает генеральное консульство в Новосибирске.

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