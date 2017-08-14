МИД РФ решительно осуждает теракт в столице Буркина-Фасо

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Москва решительно осуждает кровавый террористический акт, который произошел накануне в столице Буркина-Фасо. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.
Как напомнили в министерстве, 13 августа группа вооруженных лиц совершила нападение на посетителей кафе в центре города Уагудугу. "По сообщениям местных властей, в результате теракта погибли 17 человек и около десяти получили ранения различной степени тяжести, - информировали в министерстве. - Российских граждан, по предварительным данным, среди пострадавших нет".
"Решительно осуждаем эту очередную кровавую акцию против мирных граждан, - подчеркнули в дипведомстве. - Выражаем слова глубокого сочувствия родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".
"Поддерживаем усилия правительства Буркина-Фасо в решительной борьбе с экстремизмом и терроризмом", - указали в МИД.