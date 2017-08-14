Путин обсудил с Назарбаевым сотрудничество РФ и Казахстана

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в телефонном разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил двусторонние и международные вопросы, а также график предстоящих контактов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях, а также актуальные темы международной повестки дня", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.
В понедельник с Назарбаевым встречался премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находящийся в Астане на заседании Евразийского межправительственного совета. Стороны обсудили состояние торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, а также дальнейшие перспективы развития двусторонних отношений.