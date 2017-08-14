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Путин и Атамбаев обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Политика
14 августа, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

В телефонном разговоре президент Киргизии также рассказал российскому лидеру об итогах международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи"

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственного визита киргизского руководителя в РФ в июне этого года.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Кремля, Атамбаев рассказал также российскому лидеру об итогах прошедшего в Киргизии 20-23 июля 2017 года международного форума "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", в котором приняли участие и российские представители.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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