Путин и Роухани подтвердили дальнейшую координацию усилий РФ и Ирана по Сирии

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подтвердили заинтересованность в дальнейшей координации усилий двух стран по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса", - говорится в сообщении Кремля.

Президенты России и Ирана также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня", - сообщили в пресс-службе.

Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны.