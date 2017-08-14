Путин и Роухани подтвердили дальнейшую координацию усилий РФ и Ирана по Сирии

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани в телефонном разговоре подтвердили заинтересованность в дальнейшей координации усилий двух стран по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по актуальным аспектам ситуации в Сирии подтверждена заинтересованность в дальнейшей координации совместных усилий, направленных на урегулирование кризиса", - говорится в сообщении Кремля.
Президенты России и Ирана также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "Обсуждены ход развития двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в нефтегазовой, электроэнергетической и транспортной сферах, а также некоторые вопросы международной повестки дня", - сообщили в пресс-службе.
Телефонный разговор состоялся в понедельник по инициативе иранской стороны.