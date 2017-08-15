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Рябков: новые шаги США в отношении дипучреждений РФ повлекут зеркальный ответ

Политика
15 августа, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва в применении контрмер всегда идет следом за Вашингтоном

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новые негативные шаги в сфере обеспечения деятельности российских дипучреждений в США станут для Москвы сигналом о готовности Вашингтона идти на дальнейшее нагнетание отношений и повлекут зеркальный ответ. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", полный текст которого опубликован во вторник на сайте МИД РФ.

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"Можно предположить, что они [США] сейчас придумают очередной повод для следующей стадии обострения, для новых негативных шагов в сфере обеспечения деятельности дипучреждений России в США, - сказал он. - Если это действительно произойдет, они пошлют нам явный сигнал о своей готовности идти на дальнейшее нагнетание. Мы их предупреждали и предостерегали от подобных действий тоже неоднократно".

"Хочу воспользоваться возможностью, чтобы сделать это еще раз: не приведи Господь, если в Вашингтоне решатся на что-то подобное, - продолжил Рябков. - В этом случае последует зеркальная реакция с нашей стороны. В итоге мы получим новое существенное ухудшение условий нормального функционирования дипучреждений, работа которых, собственно, являются первейшей предпосылкой для любого диалога и для выстраивания здоровых отношений".

Рябков отметил, что Россия в применении контрмер всегда идет следом за США. "Они делают шаг вниз, мы следом, - указал он. - Мы никогда ничего негативного не инициируем и в более широком политическом плане ничего не рушим из того, что имеется".

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
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