Посольство РФ надеется, что власти ФРГ прояснят ситуацию с осквернением мемориала

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в ФРГ рассчитывает, что власти Германии прояснят ситуацию вокруг осквернения мемориала павшим советским воинам и дадут объективную правовую оценку произошедшему. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин.

"В связи с инцидентом посольство России в ФРГ предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы германские власти максимально оперативно дали объективную правовую оценку случившемуся, - отметил он. - По дипломатическим каналам намерены добиваться безусловного обеспечения неприкосновенности наших военных мемориалов и захоронений на территории ФРГ". В посольстве рассчитывают "в ближайшее время получить от германской стороны подробные разъяснения обстоятельств дела". "Исходя из имеющихся сведений, нет оснований сомневаться в том, что задержанный должен понести самое суровое наказание", - подчеркнул Микерин.

"Подобные инциденты вызывают глубокое сожаление", - отметил он. По словам Микерина, несмотря "на в целом образцовое взаимодействие" со многими организациями в ФРГ, с должным уважением относящимися к советским захоронениям, "периодически здесь все же появляются те, кто осмеливается кощунственным и циничным способом посягнуть на память павших за освобождение Европы от человеконенавистнической идеологии национал-социализма". "В Германии речь, как правило, идет об одиночках", но в некоторых других европейских государствах "эта проблема, как известно, зашла значительно дальше" и требует максимального привлечения внимания общественности, отметили в посольстве.

В понедельник неизвестный мужчина осквернил мемориал павшим советским воинам в берлинском парке Тиргартен. Как сообщили в правоохранительных органах города, 41-летний злоумышленник справил нужду рядом с мемориалом и выкрикивал фразы, восхваляющие национал-социализм. Во время задержания полицейскими мужчина "сделал несколько оскорбительных заявлений в адрес России", говорится в заявлении полиции. После установления личности он был отпущен, мужчине отныне запрещено появляться в районе мемориала.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умершего", которая предусматривает денежный штраф и лишение свободы на срок до двух лет. О личности и мотивах действий мужчины не сообщается.