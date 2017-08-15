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Дипломаты РФ и Мьянмы обсудили перспективы укрепления политического диалога

Политика
15 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Посол Мьянмы также вручил замглавы МИД РФ "копии своих верительных грамот"

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил во вторник перспективы укрепления политического диалога с послом Мьянмы в Москве Ко Ко Шейном. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на перспективы укрепления политического диалога, активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширения гуманитарных связей", - информировали в министерстве.

Там также отметили, что посол Мьянмы вручил замглавы МИД РФ "копии своих верительных грамот".

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Моргулов, Игорь Владимирович
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