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Эксперт: США изучают новые способы смещения лидера Венесуэлы

Политика
15 августа, 13:42 UTC+3 ТАСС

Эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников считает, что "военное вмешательство в Венесуэлу может произойти скорее, чем бомбежка Северной Кореи"

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ТАСС, 15 августа. Вашингтон рассматривает новые способы смещения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе путем военного вмешательства. Такое мнение во вторник ТАСС высказал эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Игорь Пшеничников.

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"К сожалению, сбываются прогнозы аналитиков, которые не исключали военное вмешательство США в Венесуэлу, - отметил он. - Такие инструменты воздействия на президента Мадуро, как "народные манифестации" и попытки государственного переворота, не приносят успеха американцам".

"Поэтому в Вашингтоне, несомненно, рассматривают новые пути смещения президента Венесуэлы - путем военного вмешательства, - обратил внимание эксперт. - Президент США Дональд Трамп прямо заявляет, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию". "Это может быть либо открытая военная интервенция и наземная операция, как против Панамы в 1989 году, либо воздушные удары по типу того, как американцы бомбили сирийскую базу в провинции Хомс", - сказал Пшеничников.

США не оставят Венесуэлу в угоду имиджа

Эксперт считает, что "военное вмешательство в Венесуэлу может произойти скорее, чем бомбежка Северной Кореи". "Во- первых, Венесуэла не сможет ответить так, как ответит Пхеньян, у нее нет ядерного оружия. Венесуэла - это легкая цель для США, а Трампу нужна маленькая победоносная война в нынешних сложных для него внутриполитических условиях", - отметил Пшеничников.

По его словам, любой вооруженный конфликт с гарантированной перспективой американской победы "поможет Трампу набрать очки и отодвинуть на второй план расследование "русского вмешательства" в американские выборы".

"Во-вторых, США заточены на свержение Мадуро с целью вернуть себе контроль над нефтяной промышленностью страны, и потому не отступят, - считает эксперт. - Кроме того, США уже фактически назначили себя лидером международной борьбы за "демократию в Венесуэле". И оставить ситуацию на полпути они просто не могут без ущерба для собственного имиджа".

"В Латамерике США имеют богатый опыт свержения неугодных режимов с помощью военной силы. Этот регион они считают своей вотчиной и не станут обращать внимания ни на чье мнение, - уверен Пшеничников. - Последствия вторжения в Венесуэлу, если оно состоится, может стать началом силового утверждения США своих режимов в тех странах региона, где у власти антиамериканские силы. Это также усилит давление на Кубу и Никарагуа, где вполне возможны такие же варианты, как и с Венесуэлой".

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
Политический кризис в Венесуэле
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США Венесуэла
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