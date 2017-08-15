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Россия и Бруней обсудили кооперацию в борьбе с терроризмом

Политика
15 августа, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев и комиссар королевской полиции Брунея Мохаммед Джамми Аль-Ислам также обсудили обмен информацией по линии Интерпола

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев и комиссар королевской полиции Брунея Мохаммед Джамми Аль-Ислам договорились об обмене информацией по линии Интерпола и координации усилий в борьбе с терроризмом на рабочей встрече во вторник, говорится в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

"Глава МВД России напомнил, что в 2018 году председательство в АСЕАНАПОЛ [система баз данных для обмена информацией о террористах в контексте Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН] переходит Брунею и отметил взвешенные подходы этой страны к актуальным региональным и международным проблемам, настрой на содействие формированию справедливого и безопасного миропорядка. Он подчеркнул необходимость консолидации усилий, в том числе в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью", - отмечается в сообщении. "Обмен информацией возможен и по каналам Интерпола, членами которого являются и Россия, и Бруней", - цитирует ведомство Колокольцева. Глава МВД РФ подчеркнул, что министерство готово делиться значительным накопленным опытом в данных областях.

"Колокольцев акцентировал внимание на расширении взаимодействия МВД России с коллегами из Юго-Восточной Азии, чему способствовало получение в 2014-м году российской стороной статуса диалогового партнера Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН, членом которой также является и Бруней", - говорится в сообщении. 11-15 сентября делегация МВД РФ планирует принять участие в 37-й Конференции АСЕАНАПОЛ в Сингапуре.

Также Колокольцев подчеркнул, что МВД России и коллеги из стран Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких лет сотрудничают в укреплении кадрового потенциала полиции и предложил брунейским коллегам принять участие в выставке средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех-2017" в Москве и семинаре, который состоится в октябре в Воронежском институте МВД России и будет посвящен теме расследования преступлений в сфере информационных технологий.

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Бруней Россия
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Колокольцев, Владимир Александрович
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