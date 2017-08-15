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В Госдуме считают бесперспективными планы парламента Молдавии о визах для граждан РФ

Политика
15 августа, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" объяснил эти намерения стремлением прозападной верхушки молдавского парламента удержаться у власти

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Планы молдавского парламента ввести визовый режим для граждан России выглядят непрагматичными и не имеют перспектив. Такое мнение высказал во вторник ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Адальби Шхагошев.

По данным газеты "Известия", депутаты молдавского парламента обсуждают возможное введение визового режима для российских граждан, однако конкретные предложения пока не разработаны. Президент Молдавии Игорь Додон заявил изданию, что оснований для введения молдавским парламентом визового режима для граждан России нет.

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"Когда Додон был избран президентом, было понятно, что так называемая прозападная парламентская элита будет с ним бороться столько времени, на сколько у нее хватит сил. Однако планы Запада о том, что Молдавия будет прозападной страной, рушатся, поэтому сейчас предпринимаются любые шаги, чтобы каким-то образом продержаться в такой западной ауре", - отметил Шхагошев.

"С точки зрения логики возможность введения молдавским парламентом виз для россиян перспективы не имеет, а с точки зрения популизма все это выглядит очень дешево. Прозападная верхушка молдавского парламента всегда говорила и обещала, что народ страны будет за них, и в целом в республике будет прозападная политика. Но с этой задачей они не справляются", - указал единоросс.

"Обсуждение виз для российских граждан - не что иное, как стремление удержаться у власти этой части так называемой молдавской элиты и отработка тех денег и привилегий, которые она со стороны Запада получала", - считает политик.

Кроме этого, депутат напомнил, что в России, по официальным данным, находится около 600 тыс. граждан Молдавии. "Кому больше навредит введение визового режима? По-моему, ответ очевиден. Это абсолютно непрагматично", - подчеркнул Шхагошев.

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Персоны
Шхагошев, Адальби Люлевич
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