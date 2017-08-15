Единоросс Васильев рассказал Путину о работе в Думе

НОВО-ОГАРЕВО, 15 августа. /ТАСС/. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за политику, которая помогает депутатам разных партий объединяться для решения важных задач.

"Конечно, помогает политика, которую вы проводите: внутренняя в важных вопросах, международная - отстаивание наших национальных интересов", - сказал Васильев на встрече с Путиным. "Это сплачивает все партии, представленные в Думе, и мы в этом созыве немало законов приняли консолидированно всеми фракциями, это тоже очень положительно действует", - сообщил он.

В числе непростых вопросов, которые в последнее время рассматривал депутатский корпус, глава фракции единороссов назвал проект реновации в Москве. "Что такое реновация? <...> Это опыт, который поможет всей стране. <...> Это другой уровень жизни", - сказал он. "Удалось это довести до понимания, и все фракции поддержали этот проект", - отметил Васильев. "Будем дальше его сопровождать", - пообещал он.

Глава фракции в целом оценил работу нынешнего созыва Госдумы как конструктивную. "Мы много в это время спорили, обсуждали, но при этом у нас не было ни одного случая, когда кто-то был бы не понят, хлопнул дверью, и какая-то фракция пыталась уйти из зала", - сказал он. "Дискуссии были длительными, но плодотворными", - добавил он. "Есть расхождения, конечно, но мы к этому относимся с пониманием", - отметил Васильев.