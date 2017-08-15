МИД РФ назвал надуманными обвинения России во вмешательстве в дела Македонии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Публикация агентства Bloomberg с обвинениями России во вмешательстве во внутренние дела Македонии полностью надуманна и содержит недобросовестные ссылки на неопубликованное интервью министра обороны этой страны. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном во вторник на сайте российского дипведомства.

"Обратили внимание на опубликованный агентством "Блумберг" и широко цитируемый балканскими СМИ материал о якобы имевшем место вмешательстве Российской Федерации во внутренние дела Республики Македонии, - указала дипломат.

Она подчеркнула, что "обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела Македонии полностью надуманны и опираются лишь на голословные обвинения русофобов, а также устраиваемые ими информационные вбросы". "Видим в этих инсинуациях попытки недругов России и Македонии осложнить традиционно дружественные связи между нашими странами, отвлечь внимание македонских граждан от реальных угроз суверенитету и территориальной целостности их страны, связанных, в том числе, с линией на втягивание Скопье в НАТО любой ценой, без учета коренных национальных интересов", - заявила Захарова.

Она обратила внимание, что в тексте публикации "сделаны недобросовестные ссылки на некое интервью министра обороны этой страны Радмилы Шекеринской, текст которого "Блумберг" не обнародовал". "Учитывая, что жертвой аналогичной провокации данного агентства в июле стала председатель правительства Сербии Ана Брнабич, убедительно просим агентство "Блумберг" опубликовать полный текст или аудио/видео запись интервью Шекеринской", - отметила дипломат.

Кроме того, по ее словам, в МИД России ожидают реакцию на публикацию от властей Македонии. "Ввиду обоснованных сомнений в добросовестности "Блумберга" рассчитываем на разъяснения македонской стороны относительно подлинности приписываемых Шекеринской утверждений, до сих пор не опровергнутых и даже продублированных на сайте минобороны Македонии, - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства. - Подобные высказывания резко расходятся с заверениями официального Скопье о стремлении правительства Македонии к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений с Россией, всемерному расширению российско-македонского сотрудничества".