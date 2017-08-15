МИД РФ возмущен депортацией корреспондента ВГТРК с Украины

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россия возмущена депортацией корреспондента ВГТРК с Украины, требует от Киева соблюдения обязательств в сфере свободы СМИ.

Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, 14 августа в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) была задержана корреспондент ВГТРК Тамара Нерсесьян, которую после многочасового допроса глубокой ночью доставили к российско-украинской границе и заставили пешком покинуть территорию страны.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности", - подчеркнули в российском дипведомстве.

Основанием для таких действий властей, отмечают в дипведомстве, стало решение СБУ, квалифицировавшей репортажи российской журналистки как "угрозу безопасности и территориальной целостности Украины". "Показательно, что это не первый случай депортации работников СМИ под таким предлогом. Ранее, в июле, СБУ выдворила из страны журналистку телеканалов "Россия 1" и "Россия 24" Марию Князеву", - напомнили в МИД РФ.

"Выражаем возмущение грубым нарушением прав российских журналистов и требуем от официального Киева неукоснительного соблюдения международных обязательств в сфере свободы СМИ и обеспечения их безопасности", - подчеркнули в министерстве.

Россия призывает "представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира обратить внимание на политику украинских властей в отношении представителей средств массовой информации и дать принципиальную оценку их действиям", заявили в МИД.