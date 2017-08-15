Лавров и Ван И считают актуальным обсуждение инициатив по КНДР в СБ ООН

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И отметили рост актуальности обсуждения совместных инициатив двух стран по Корейскому полуострову в Совете Безопасности ООН и по двусторонним каналам. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора министров.

"В ходе беседы обсуждались пути выхода из конфронтационной спирали на Корейском полуострове, - отметили в российском дипведомстве. - Подтверждена недопустимость военных авантюр и угроз применения силы, откуда бы они ни исходили. Неприемлемы попытки силового решения проблем региона".

Министры также "подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования и необходимость для всех вовлеченных сторон при поддержке мирового сообщества двигаться к налаживанию диалога по комплексному решению проблем Корейского полуострова". "В этой связи Лавров и Ван И отметили возрастающую актуальность усилий по продвижению российско-китайских мирных инициатив по двусторонним каналам и в Совете Безопасности ООН", - добавили в МИД РФ.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.