Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров и Ван И считают актуальным обсуждение инициатив по КНДР в СБ ООН

Политика
15 августа, 16:36 UTC+3 МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В ходе телефонного разговора главы МИД РФ и КНР также "подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования" ситуации на Корейском полуострове

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И отметили рост актуальности обсуждения совместных инициатив двух стран по Корейскому полуострову в Совете Безопасности ООН и по двусторонним каналам. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора министров.

"В ходе беседы обсуждались пути выхода из конфронтационной спирали на Корейском полуострове, - отметили в российском дипведомстве. - Подтверждена недопустимость военных авантюр и угроз применения силы, откуда бы они ни исходили. Неприемлемы попытки силового решения проблем региона".

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

Министры также "подчеркнули безальтернативность политико-дипломатического урегулирования и необходимость для всех вовлеченных сторон при поддержке мирового сообщества двигаться к налаживанию диалога по комплексному решению проблем Корейского полуострова". "В этой связи Лавров и Ван И отметили возрастающую актуальность усилий по продвижению российско-китайских мирных инициатив по двусторонним каналам и в Совете Безопасности ООН", - добавили в МИД РФ.

В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. На прошлой неделе Трамп, в частности, заявил, что КНДР не следует угрожать Вашингтону, и обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которых мир никогда не видывал". Вскоре агентство ЦТАК сообщило, что КНДР разрабатывает план пуска ракет в направлении Гуама с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по военным объектам США, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ван И Ким Чен Ын Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Страны
США КНДР Китай Япония Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
3
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
4
Глава МИД ФРГ предложил отложить дискуссию о статусе Крыма
5
Пожар в пятиэтажке в центре Москвы ликвидирован
6
ФСБ распространила видео допроса агента Службы безопасности Украины
7
Памфилова заявила, что никакое давление не заставит ее допустить на выборы Навального
Темы дня
Новости партнеров
Реклама