Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Россия планирует передать Казахстану часть озера Сладкое в районе села Покровка в Купинском районе Новосибирской области. Ранее государственная граница проходила по воде озера, теперь ее хотят перенести на российский берег, однако соответствующие документы пока не подписаны, сообщил ТАСС глава района Владимир Шубников.

"Намерение такое есть (изменить границу - прим. ТАСС), но нужно отметить, что пока процесс изменения границы не завершился, документы сторонами не подписаны", - подчеркнул Шубников.

Он рассказал, что существующая граница установлена около 20 лет назад. Она проходит по воде озера, перенести ее планируется на восточный - российский - берег. Таким образом, все озеро Сладкое станет казахстанским.

Шубников отметил, что с местными жителями заранее проведена разъяснительная работа, они отнеслись к переносу границы спокойно. Какой-либо экономической деятельности на озере не ведется, оно не зарыблено. Только в сезон охоты оно становится популярным у местных жителей из-за скоплений птиц.

В посольстве Казахстана в РФ уточнили, что регулировка участка границы между странами на озере Сладкое не проводилась, местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации.

"По поводу участка границы на озере Сладкое комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана", - говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.

В ведомстве информировали, что совместная казахстанско-российская демаркационная комиссия начала работу по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями 8 июня 2017 года.