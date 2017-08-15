Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДР

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Копирование" КНДР украинских двигателей без специалистов было бы невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о приобретении Пхеньяном на черном рынке украинских ракетных двигателей.

"Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи, да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов", - написал во вторник вице-премьер на своей странице в Facebook.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш" в свою очередь заверило, что не имеют отношения к северокорейским ракетным программам.