Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин назвал контрабандой поставку украинских ракетных двигателей КНДР

Политика
15 августа, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

По словам вице-премьера, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. "Копирование" КНДР украинских двигателей без специалистов было бы невозможно, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, комментируя появившуюся ранее в СМИ информацию о приобретении Пхеньяном на черном рынке украинских ракетных двигателей.

"Что значит "копии двигателей"? Это же не картина или скульптура. Для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи, да и без украинских специалистов, способных и готовых развернуть производство на чужой технологической площадке, не обойтись. Так или иначе речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов", - написал во вторник вице-премьер на своей странице в Facebook.

Ранее в понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш" в свою очередь заверило, что не имеют отношения к северокорейским ракетным программам.

Смотрите также

В КБ "Южное" заявили, что КНДР могла незаконно скопировать ракетные двигатели

Турчинов опроверг поставку Украиной ракетных двигателей в КНДР

Эксперты утверждают, что двигатели для ракет КНДР могли быть произведены на Украине

Ракетная программа КНДР. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Турчинов, Александр Валентинович
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
4
"Калашников" впервые показал на видео электромотоциклы для полицейских
5
СМИ: сирийская оппозиция заявила о сбитом истребителе ВВС Сирии над зоной деэскалации
6
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
7
Глава МИД ФРГ: мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама