Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.08:
$ 59.93
€ 70.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат: оснований для лишения Поклонской мандата из-за "Матильды" нет

Политика
15 августа, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

Адальби Шхагошев считает, что экс-прокурор "имеет право, данное ей Конституцией, а режиссер этого фильма таким образом подбрасывает дрова для разжигания пиар-кампании" ко дню выхода кинокартины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев считает, что нет оснований для лишения мандата депутата Натальи Поклонской в связи с ее действиями, касающимися фильма Алексея Учителя "Матильда", а команда режиссера подобными заявлениями лишь подогревает пиар-кампанию перед выходом картины.Об этом парламентарий, в межфракционную группу которого входит Поклонская,  сообщил ТАСС во вторник.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Ранее СМИ сообщили, что адвокат Учителя Константин Добрынин уведомил Поклонскую "о возможных последствиях для должностного лица, если ее действия не будут прекращены". В заявлении говорится, что эти последствия "могут включать в себя привлечение к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, включая отстранение от занимаемой должности".

"Нет никаких оснований для лишения Натальи Поклонской депутатского мандата. Поклонская имеет право, данное ей Конституцией, а режиссер этого фильма таким образом подбрасывает дрова для разжигания пиар-кампании ко дню выхода фильма. Это очевидно", - считает Шхагошев. Кроме этого, по мнению парламентария, адвокат режиссера предпринял очередную попытку втянуть в этот конфликт Госдуму.

"Если в целом говорить о ситуации, то ясно, что ни одна из сторон не хочет, чтобы конфликт угас. Режиссер в преддверии выхода фильма не хочет, чтобы поднятая вокруг шумиха угасала", - добавил парламентарий. При этом Шхагошев отметил, что "и фильм может выйти, и Наталья Поклонская может как депутат обращаться куда угодно, если она видит на то причины", - указал он.

Политик также считает, что обеим сторонам необходимо прийти к компромиссу.

"Все равно необходим компромисс. Лично мое мнение: должно быть официальное заявление Учителя о том, что фильм не является главным историческим блокбастером, как изначально указывается, а что это "художественное видение режиссера". Сказали бы о фильме как о "художественном воспроизведении истории", и отношение к нему было бы другое, другая была бы оценка. По крайней мере это будет понятно тем людям, которые не хотят выхода этого фильма", - заключил депутат.

Скандал вокруг "Матильды"

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев.

СПЕЦПРОЕКТ

"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы

От отречения до расстрела: быт и радости семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге

Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Шхагошев, Адальби Люлевич Миронов, Евгений Витальевич Поклонская, Наталья Владимировна
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве открыт монумент с изображением меча, вонзенного в карту России
2
Кто получит помощь государства в выплате ипотеки
3
Тимур Кизяков заявил, что ушел с Первого канала по собственной инициативе
4
Россия планирует передать Казахстану часть озера в Новосибирской области
5
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
6
Адвокат: показания экс-постпреда Украины при ООН разваливают дело о госизмене Януковича
7
Водолазы Тихоокеанского флота исследуют затонувшую подводную лодку у острова Матуа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама