Депутат: оснований для лишения Поклонской мандата из-за "Матильды" нет

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый замруководителя думской фракции "Единой России" Адальби Шхагошев считает, что нет оснований для лишения мандата депутата Натальи Поклонской в связи с ее действиями, касающимися фильма Алексея Учителя "Матильда", а команда режиссера подобными заявлениями лишь подогревает пиар-кампанию перед выходом картины.Об этом парламентарий, в межфракционную группу которого входит Поклонская, сообщил ТАСС во вторник.

Ранее СМИ сообщили, что адвокат Учителя Константин Добрынин уведомил Поклонскую "о возможных последствиях для должностного лица, если ее действия не будут прекращены". В заявлении говорится, что эти последствия "могут включать в себя привлечение к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, включая отстранение от занимаемой должности".

"Нет никаких оснований для лишения Натальи Поклонской депутатского мандата. Поклонская имеет право, данное ей Конституцией, а режиссер этого фильма таким образом подбрасывает дрова для разжигания пиар-кампании ко дню выхода фильма. Это очевидно", - считает Шхагошев. Кроме этого, по мнению парламентария, адвокат режиссера предпринял очередную попытку втянуть в этот конфликт Госдуму.

"Если в целом говорить о ситуации, то ясно, что ни одна из сторон не хочет, чтобы конфликт угас. Режиссер в преддверии выхода фильма не хочет, чтобы поднятая вокруг шумиха угасала", - добавил парламентарий. При этом Шхагошев отметил, что "и фильм может выйти, и Наталья Поклонская может как депутат обращаться куда угодно, если она видит на то причины", - указал он.

Политик также считает, что обеим сторонам необходимо прийти к компромиссу.

"Все равно необходим компромисс. Лично мое мнение: должно быть официальное заявление Учителя о том, что фильм не является главным историческим блокбастером, как изначально указывается, а что это "художественное видение режиссера". Сказали бы о фильме как о "художественном воспроизведении истории", и отношение к нему было бы другое, другая была бы оценка. По крайней мере это будет понятно тем людям, которые не хотят выхода этого фильма", - заключил депутат.

Скандал вокруг "Матильды"

Скандал вокруг фильма возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской и продолжается уже несколько месяцев.

Депутат добивается того, чтобы фильм не вышел в прокат, так как, по ее мнению, он оскорбляет память царя и чувства верующих. Ранее Поклонская уже направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались актеры Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин.