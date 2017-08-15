Клинцевич назвал монумент с вонзенным в карту РФ мечом памятником хамству киевского режима

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Клинцевич назвал монумент с вонзенным в карту РФ мечом памятником хамству киевского режимаПолитика 15 августа, 19:52
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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Монумент в виде вонзенного в карту России меча, уставленный в Киеве, не имеет никакого отношения к скорби по погибшим, а является памятником ненависти и хамству киевского режима. Такое мнение высказал во вторник журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
"Памятник никакого отношения к погибшим в ходе гражданской войны в Донбассе бойцам ВСУ не имеет. В нем нет даже намека на скорбь (не говоря уже о покаянии за бессмысленно погубленные жизни), которая была бы в данном случае особенно уместна. Вместо этого - редкое сочетание ненависти и хамства. По сути, нынешний киевский режим соорудил памятник самому себе, и он будет снесен первым после неизбежного падения этого режима", - цитирует сенатора его пресс-служба.
Ранее сообщалось, что в Киеве открыт монумент в виде меча, вонзенного в карту России. У подножия изображен ангел- хранитель с гербом Украины и сине-желтыми крыльями. Как сообщило издание "Сегодня", композиция посвящена памяти участников силовой операции в Донбассе, в дар городу ее передали представители различных общественных организаций.