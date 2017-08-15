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МИД РФ осуждает нападения на лагеря Миссии ООН в Мали

Политика
15 августа, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, августа. /ТАСС

В ведомстве нападения на миротворцев назвали "злодейским преступлением", которое направлено на дестабилизацию обстановки в стране

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МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Москва решительно осуждает вооруженные нападения на лагеря Миссии ООН в Мали. Об этом заявили во вторник в Министерстве иностранных дел России.

Там сообщили, что 14 августа на лагеря миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) в Дуэнце и Томбукту было совершено двойное вооруженное нападение. Среди миротворцев есть погибшие и раненые.

"В Москве решительно осуждают это злодейское преступление, направленное на дестабилизацию обстановки в Мали и подрыв процесса внутрималийского урегулирования", - подчеркнули в дипведомстве.

"Последовательно поддерживаем усилия Бамако по обеспечению стабильности и достижению национального согласия на основе заключенного в 2015 году Соглашения о мире и примирении в Мали", - отметили в МИД РФ.

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