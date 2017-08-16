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Главы МИД России и Боливии обсудят развитие сотрудничества и ситуацию в Латинской Америке

Политика
16 августа, 0:51 UTC+3 МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Сергей Лавров и Фернандо Уанакуни, в частности, рассмотрят перспективы наращивания усилий двух стран по развитию торгово-экономического сотрудничества

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его боливийский коллега Фернандо Уанакуни проведут в среду в Москве переговоры, в ходе которых обсудят развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Латинской Америке, в том числе в Венесуэле.

"Министры проанализируют ход совместной работы по развитию сотрудничества между Россией и Боливией в контексте договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом многонационального государства Боливия Эво Моралесом в ходе неоднократных встреч на полях различных международных форумов, последняя из которых прошла 23 ноября 2015 года на саммите лидеров государств - участников Форума стран-экспортеров газа в Тегеране", - информировали в российском МИД накануне встречи.

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"Министры рассмотрят перспективы наращивания совместных усилий по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Важную роль в решении этой задачи призвана сыграть Российско-Боливийская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, второе заседание которой состоялось в Москве 29-30 мая", - отметили в МИД РФ.

По итогам заседания заместитель министра Боливии по индустриализации, сбыту, транспортировке и хранению углеводородов Оскар Баррига заявил, что обе страны готовы содействовать установлению прямых контактов между боливийскими и российскими компаниями. В этой связи во второй половине 2017 года в Россию отправится боливийская бизнес-миссия.

По словам замминистра, который возглавляет межправкомиссию с боливийской стороны, участники встречи "договорились объединить усилия для поиска и реализации совместных проектов в области углеводородов, энергетики, промышленности, науки, технологий и других сферах".

В России отметили, что считают перспективным взаимодействие с Боливией в энергетической сфере. С российской стороны сотрудничество в этой сфере осуществляется "Газпромом", с боливийской - государственной корпорацией нефтегазовых месторождений Боливии.

Международная повестка

Как сообщили в МИД РФ, Лавров и Уанакуни обсудят ситуацию в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна, политические процессы на континенте, в том числе в Венесуэле, нуждающейся в преодолении внутренних разногласий мирным путем через общенациональный диалог без давления извне.

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"Россия заинтересована в продвижении эффективного взаимодействия с такими объединениями, как CELAC (Сообщество латиноамериканских и карибских государств - прим. ТАСС), UNASUR (Союз южноамериканских наций - прим. ТАСС), МЕРКОСУР (Южноамериканский общий рынок - прим. ТАСС), ALBA (Боливарианский альянс для народов Америки - прим. ТАСС), ОАГ (Организация американских государств - прим. ТАСС), что создает объективные предпосылки для российско-боливийского сотрудничества в многостороннем формате", - подчеркнули в МИД РФ.

"Должное внимание будет уделено событиям на Ближнем Востоке в контексте борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ ("Исламское государство" - прим. ТАСС), продвижению процесса мирного урегулирования конфликта в Сирии, - сообщили в министерстве. - Стороны обсудят проблематику Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ) в контексте предстоящего 24 ноября в городе Санта Крус де ла Сьерра (Боливия) IV встречи глав государств и правительств ФСЭГ".

Динамика отношений

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили тесное взаимодействие двух стран на международной арене, особенно с учетом того, что Боливия в 2017-2018 годах является непостоянным членом СБ ООН.

В МИД также считают позитивной динамику в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. "Стороны заинтересованы в укреплении контактов между компетентными органами наших стран, продолжении практики обучения боливийских наркополицейских на курсах МВД России в Перу для сотрудников антинаркотических ведомств Южной Америки, сотрудников правоохранительных органов Боливии на курсах повышения квалификации в образовательных организациях МВД России", - указали в ведомстве.

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Темы
Политический кризис в Венесуэле
Компании
Газпром
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Перу Россия Боливия Венесуэла
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Моралес, Эво Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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