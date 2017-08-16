Адвокат: для обращения в СБ ООН с вопросом о возвращении Ярошенко в РФ есть прецедент

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Защита российского летчика Константина Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам лишения свободы, будет приветствовать попытку уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой добиться освобождения российского летчика путем обращения в Совет Безопасности ООН. Для такого обращения есть прецеденты, сообщил ТАСС адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Защита только приветствует

"Уполномоченный по правам человека выразила желание обратиться по делу Ярошенко в ООН. Мы приветствуем этот шаг", - отметил Тарасов.

"На самом деле есть ряд исторических прецедентов этому формату разбирательства", - продолжал адвокат, напомнив о нацистском преступнике Адольфе Эйхмане, который скрывался в Аргентине и был похищен оттуда, а потом предстал перед судом и был казнен в Израиле.

Израиль относится к государствам, где смертная казнь не отменена де-юре, но не применяется де-факто. За всю историю страны смертный приговор был приведен в исполнение дважды. В 1948 году, во время Войны за независимость, к высшей мере наказания за измену приговорили капитана Меира Тувианского, впоследствии он был полностью реабилитирован. В 1962 году на территории Израиля был казнен похищенный из Аргентины нацистский преступник Адольф Эйхман.

"Аргентина в рамках Совета Безопасности ООН поднимала вопрос о репарациях от государства Израиль за похищение этого человека (что привело к принятию резолюции номер 138 23 июня 1960 года). В итоге Совбез принял резолюцию, обязывающую Израиль выплатить Аргентине требуемые репарации, - напомнил Тарасов. - Так что совершенно закономерно поднимать вопрос о недопустимости похищении граждан в рамках Совета Безопасности".

Уместен ли прецедент

Адвокат не видит ничего предосудительного в том, чтобы воспользоваться таким прецедентом ради попытки добиться помилования и освобождения российского летчика. "Даже если похищают преступника, человека, не заслуживающего абсолютно никакой симпатии или снисхождения, то это все равно вопрос международного права. Он упирается в вопрос, могут ли спецслужбы одной страны действовать на территории другой страны, чтобы выкрасть человека", - пояснил Тарасов.

Первый шаг

По оценке Тарасова, первым шагом Россия может поднять в Объединенных Нациях вопрос о возвращении Ярошенко на родину.

"Требовать вернуть этого человека - это первый вопрос. Ну и нелишним будет поднимать вопрос о репарациях, если этому сопутствует исторический прецедент. Естественно в СБ ООН проводится голосование по любым инициативам, где у Соединенных Штатов есть право вето, как, впрочем, и у России. Неизвестно, пройдет такая инициатива или нет, кто будет против, а кто за, но в любом случае прецедент есть", - резюмировал адвокат россиянина.

В начале июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила журналистам о важности объединения усилия для освобождения Константина Ярошенко. Она обратила внимание на то, что россиянин, не совершавший преступлений на территории США, содержится в жестоких условиях. Так, он лишен длительных свиданий с родственниками и не получает необходимого для поддержания здоровья количества продуктов, заметила Москалькова.

Она подписала обращение к президенту США о помиловании Ярошенко и, как сообщали в июле российские СМИ, заявила о готовности поставить этот вопрос в ООН.

Дело Ярошенко

Россиянин был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. В США он был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили его в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. Ярошенко отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси.

Мать россиянина умерла в больнице Ростова-на-Дону от сердечного приступа в начале мая этого года, так и не дождавшись встречи с сыном на родине.

5 июля газета "Известия" сообщила со ссылкой на Ярошенко, что тот обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой позволить ему вернуться на родину. По данным издания, письмо было передано в Белый дом через российское посольство в Вашингтоне 4 июля.

Жена и дочь россиянина также адресовали Трампу письмо с просьбой о помиловании, подчеркнув роль возможного освобождения в налаживании отношений между Россией и США. Официальные представители российских властей и семья летчика неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко.