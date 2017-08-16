Донской опроверг изменение границы России и Казахстана у озера Сладкое

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Изменения государственной границы России в пользу Казахстана в районе озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области не будет. Такое заявление на своей официальной странице в Facebook сделал глава Минприроды РФ Сергей Донской.

Ранее многие СМИ сообщили, что Россия якобы передает Казахстану часть озера Сладкое.

"Озеро вернется в свои берега с осенним циклом осадков. Никаких изменений государственных границ - поскольку водных объект находится в так называемой бессточной зоне, не подпитывается водотоками, а полностью зависит от гидрометеорологических условий, произошло естественное снижение уровня. Это циклический процесс. Осенью акватория озера, а не берег, снова будут разделять границу между странами", - пояснил Донской.

Глава Купинского района Новосибирской области Владимир Шубников заявил ТАСС, что никакие документы о передаче не подписаны, однако местных жителей попросили предупредить, что граница теперь будет проходить по берегу. Шубников напомнил, что существующая граница была установлена более 20 лет назад.

По данным районной администрации, никакой хозяйственной деятельности на озере не ведется, оно не зарыблялоcь, и только в сезон охоты на него приходят охотники на птицу. "От Новосибирска там очень далеко, ездят охотиться ближе. Местные да, возможно, но это немного. Для региона каким-либо значимым охотничьим местом оно не является", - сообщили ТАСС в Новосибирской областной ассоциации охотников и рыболовов.

В региональном Погрануправлении ФСБ также подтвердили, что проходящая по озеру граница не изменится. "Граница физически никуда не перемещается. Просто, озеро со временем усохло, и граница, которая раньше проходила по воде, теперь проходит по берегу", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что местные жители, привыкшие, что часть озера принадлежит России, могут плавать по нему и невольно станут нарушителями границы.