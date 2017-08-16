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Свыше 13 тыс. человек планируют голосовать 10 сентября не по месту регистрации

Политика
16 августа, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

При этом глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что "есть основания сказать", что региональным избиркомам "надо наращивать интенсивность работы"

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 13 тыс. человек в 20 регионах подали заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации, однако избиркомам нужно активнее информировать людей о новых возможностях для голосования. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

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"Уже сейчас свыше 13 тыс. поданных заявлений. Наибольшее количество у нас в Пермском крае, Краснодарском крае, Свердловской области. Если говорить о соотношении численности населения и поданных заявлений, то тут у нас Пермский край и Республика Мордовия лидируют", - сказала она.

При этом глава ЦИК отметила, что "есть основания сказать", что региональным избиркомам "надо наращивать интенсивность работы". "Значит, не везде дорабатываете. Я понимаю, что сейчас мертвый сезон, все в отпусках, но в связи с этим продумывайте более эффективные схемы информирования граждан о том, какие у них новые возможности и права появились", - подчеркнула Памфилова.

Она пояснила, что чем лучше комиссии "отработают эту информационную составляющую, чем больше людей будут знать и воспользуются этим правом - голосовать без открепительных", тем меньше у избиркомов будет "головной боли" и тем меньше будет количество определяющихся с местом голосования в самые последние дни. Кроме того, по словам Памфиловой, "тем лучше ситуация будет контролироваться со стороны партий и наблюдателей и тем больше будет доверия".

Жители 20 регионов, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и законодательных собраний, с 26 июля могут подавать в территориальные избиркомы заявления о включении в списки избирателей там, где им удобно, чтобы проголосовать не по месту регистрации. Это стало возможным после того, как летом этого года были приняты поправки в законодательство, отменяющие открепительные удостоверения.

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Темы
Единый день голосования - 2017
Персоны
Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
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