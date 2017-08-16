Патрушев: объекты транспорта ЦФО остаются приоритетными целями международного терроризма

РЯЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что объекты транспортной инфраструктуры остаются целями международного терроризма в Центральном федеральном округе.

"Имеющиеся данные свидетельствует о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций", - заявил он на совещании о транспортной и информационной безопасности в ЦФО.

"Поэтому создание подразделений транспортной безопасности является одним из ключевых звеньев в системе мер по защите транспортного комплекса и требует первоочередного внимания не только со сторон федеральных агентств по видам транспорта, контролирующих органов, но и субъектов транспортной инфраструктуры", - добавил Патрушев. Он отметил ряд негативных факторов, выявленных в ЦФО. В частности, планы обеспечения транспортной безопасности железнодорожных вокзалов реализуются не в полном объеме, а также "снижен контроль за состоянием железнодорожных путей вследствие несовершенства нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения текущего содержания путей, а также в связи с проводимыми в ОАО "РЖД" мероприятиями по оптимизации кадровых ресурсов".

Кроме того, не везде проведена аттестация сил обеспечения транспортной безопасности, а досмотровое оборудование почти не эксплуатируется либо отсутствует, видеонаблюдение на постах управления транспортной безопасности не ведется. Отсутствуют ограждения, препятствующие проходу посторонних лиц, а также средства принудительной остановки транспорта. Не обеспечивается передача данных в автоматизированные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств.

"При этом контроль за устранением выявленных причин и условий, создающих угрозы, ведется слабо, - добавил секретарь Совбеза. - Представления контролирующих органов об их устранении хозяйствующими субъектами исполняются формально: как правило, устраняются недостатки, не требующие финансовых вложений, а затратные мероприятия игнорируются. Из-за высокой социальной значимости объектов транспорта административное приостановление деятельности организаций-нарушителей практически не применяется".

Износ систем защиты

Он также заявил об опасности, которую представляет для региона высокий уровень износа систем защиты потенциально опасных и критически важных объектов. "Продолжается работа по внедрению в субъектах округа новых технологических средств спасания и пожарно-технического вооружения, в том числе средств коллективной и индивидуальной защиты, - отметил вместе с тем Патрушев. - Налажено межведомственное взаимодействие по совершенствованию системы мониторинга чрезвычайных ситуаций, созданию и внедрению в практику аппаратно-программных комплексов достоверного прогнозирования и раннего предупреждения о возникновении чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне".

Также в стадии завершения создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и сегментов общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей. "Доля охвата населения системами оповещения в Москве составляет 100%, в остальных регионах - в среднем 91%", - констатировал Патрушев, отметив, что "из-за образовавшегося дефицита региональных бюджетов остается открытым вопрос техобслуживания единой системы вызова экстренных служб после ее ввода в эксплуатацию".

Безопасность автоперевозок

Он, кроме того, указал на то, что нерегулярными автоперевозками в округе продолжают заниматься физические лица, а не профессиональные организации. "Не снижается уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов, в особенности растет число аварий, совершенных водителями нерегулярных маршрутов, - отметил Патрушев. - При этом особую обеспокоенность вызывает то, что такими перевозками продолжают заниматься физические лица, а не организации, профессионально обслуживающие пассажиров".

Секретарь назвал и ряд других недоработок в сфере транспорта в округе. "В частности, органами исполнительной власти и местного самоуправления субъектов округа уделяется недостаточное внимание организации контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог, поддержанию в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети и эффективному расходованию бюджетных средств, предназначенных на строительство и содержание дорожно-транспортной инфраструктуры, - подчеркнул он. - Медленными темпами проводится работа по приведению объектов дорожной инфраструктуры в соответствие с требованиями национальных стандартов".

По словам секретаря Совбеза, при общем улучшении основных показателей состояния детского дорожно-транспортного травматизма не в полной мере реализуются нормативные предписания по обеспечению безопасных условий перевозки детей.

Патрушев отметил, что число погибших в ДТП в округе в 2016 году сократилось на 12,8%. Также фиксируется сокращение уровня криминальных правонарушений в области дорожного движения. "Вместе с тем количество дорожно-транспортных происшествий остается высоким, - заметил он. - Только на пешеходных переходах в результате наезда ежегодно погибают до 200 человек".