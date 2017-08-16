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У Рогозина нет доказательств утечки ракетных технологий из Украины в КНДР

Политика
16 августа, 13:03 дата обновления: 16 августа, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

При этом вице-премьер отметил, что объяснения украинских коллег выглядят "уж больно странно"

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий сферу ОПК, не располагает доказательствами возможной утечки ракетных технологий из Украины в КНДР.

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"Пока я лично не располагаю какими-то данными, что такая утечка могла быть и что у нас есть тому неопровержимые доказательства. Но уж больно странно выглядят все эти объяснения украинских коллег о том, что, возможно, в руки северокорейцев попали копии двигателей", - сказал он.

Вице-премьер также прокомментировал заявление представителя американской разведки о том, что КНДР могла собственными силами создать двигатели для ракет, не полагаясь на импортную продукцию. "Что же вы говорили совершенно другое, почему вы раньше утверждали, что создать такие двигатели на технологической основе бедной страны, коей является КНДР, невозможно? Или испугались за своих украинских марионеток? По-моему, ситуация выглядит очень опасно: если это так, то речь может идти о нарушении Украиной всех существующих международный ограничений на поставку ракетных технологий", - добавил он.

Во вторник Рогозин на своей странице в Facebook написал, что "для того, чтобы изготовить "копию", надо иметь в наличии или оригинал двигателя, или его детальные чертежи", поэтому Северная Корея не смогла бы без украинских специалистов наладить производство ракетных двигателей. Как отметил вице-премьер, "так или иначе речь идет о контрабандной поставке в обход всех существующих крайне жестких международных запретов".

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В понедельник издание The New York Times со ссылкой на результаты исследования эксперта Международного института стратегических исследований Майкла Эллемана, а также на секретные данные американских спецслужб сообщило, что запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты может быть связан с приобретением на черном рынке ракетных двигателей, произведенных на территории Украины.

В ответ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в КНДР. Украинское предприятие "Южмаш", в свою очередь, заверило, что не имеют отношения к северокорейским ракетным программам.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Турчинов, Александр Валентинович
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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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