РФ считает неприемлемыми угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Венесуэле необходимо решать исключительно мирным путем.

Об этом он сказал в среду по итогам переговоров с главой МИД Боливии Фернандо Уанакуни.

"Мы подтвердили нашу позицию по ситуации в Венесуэле, - отметил Лавров. - Едины в необходимости скорейшего преодоления имеющихся разногласий в этой стране исключительно мирным путем, через общенациональный диалог, без давления извне, не говоря о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".

"Это было резко осуждено подавляющим большинством латиноамериканских государств", подчеркнул Лавров.