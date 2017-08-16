РФ считает неприемлемыми угрозы военного вмешательства в дела Венесуэлы

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Венесуэле необходимо решать исключительно мирным путем.
Об этом он сказал в среду по итогам переговоров с главой МИД Боливии Фернандо Уанакуни.
"Мы подтвердили нашу позицию по ситуации в Венесуэле, - отметил Лавров. - Едины в необходимости скорейшего преодоления имеющихся разногласий в этой стране исключительно мирным путем, через общенациональный диалог, без давления извне, не говоря о неприемлемости угроз военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы".
"Это было резко осуждено подавляющим большинством латиноамериканских государств", подчеркнул Лавров.