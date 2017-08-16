Новым главой Балашихи стал и. о. главы муниципалитета Сергей Юров

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет депутатов в среду избрал главой городского округа Балашиха Московской области Сергея Юрова, который с 4 июля был и. о. главы муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации Балашихи в среду.
"Совет депутатов сегодня избрал главой городского округа Балашиха Московской области Сергея Юрова", - сказали в пресс-службе, добавив, что он вступит в должность 16 августа.
Предыдущий мэр города Евгений Жирков покинул пост 27 июня после закрытия мусорного полигона "Кучино".
Полигон в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.
Администрация городского округа Балашихи подала два иска бывшему оператору "Кучино" - ЗАО "Заготовитель" - о возмещении в бюджет муниципалитета ущерба окружающей среде на общую сумму свыше 6,2 млрд рублей.