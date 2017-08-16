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Новым главой Балашихи стал и. о. главы муниципалитета Сергей Юров

Политика
16 августа, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Предыдущий мэр Евгений Жирков ушел с поста в июне после закрытия полигона "Кучино"

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Глава городского округа Балашиха Московской области Сергей Юров

Глава городского округа Балашиха Московской области Сергей Юров

© Пресс-служба администрации Балашихинского городского округа/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Совет депутатов в среду избрал главой городского округа Балашиха Московской области Сергея Юрова, который с 4 июля был и. о. главы муниципалитета. Об этом сообщила пресс-служба администрации Балашихи в среду.

"Совет депутатов сегодня избрал главой городского округа Балашиха Московской области Сергея Юрова", - сказали в пресс-службе, добавив, что он вступит в должность 16 августа.

Предыдущий мэр города Евгений Жирков покинул пост 27 июня после закрытия мусорного полигона "Кучино".

Полигон в Балашихинском округе Подмосковья был закрыт 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Глава государства узнал о проблеме в ходе "Прямой линии" 15 июня от местных жителей, которые жаловались на плохие условия проживания в непосредственной близости от свалки. На полигон ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них до 80% поступало из Москвы.

Администрация городского округа Балашихи подала два иска бывшему оператору "Кучино" - ЗАО "Заготовитель" - о возмещении в бюджет муниципалитета ущерба окружающей среде на общую сумму свыше 6,2 млрд рублей.

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