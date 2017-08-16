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РФ не поддерживает идею "экономического удушения" КНДР

Политика
16 августа, 13:01 дата обновления: 16 августа, 13:38 UTC+3

Сергей Лавров подчеркнул, что возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Возможности экономического давления на КНДР практически исчерпаны, Москва не поддерживает идеи партнеров об экономическом удушении КНДР. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Что касается воздействия на Пхеньян с тем, чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны, - подчеркнул министр. - Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР".

Как отметил глава МИД РФ, во всех без исключения резолюциях СБ ООН, в которых уже были введены очень серьезные меры экономического воздействия на Пхеньян, содержались также обязательства продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам и добиваться мирного, дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

"Так вот, когда все экономические меры воздействия, вводившиеся на протяжении нескольких лет Советом Безопасности исполняются государствами - членами ООН, обязательства Совета Безопасности уделять внимание политическому треку по сути делу игнорировались", - указал Лавров.

Риторика США

Россия отмечает, что риторика Вашингтона и Пхеньяна вокруг ситуации на Корейском полуострове стала спокойнее.

"В последнее время мы отмечаем, что риторика стала чуть-чуть спокойнее. Наверное, надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились", - сказал он.

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"Мы вместе с КНР сформулировали инициативу [от 4 июля], которая предполагает известный принцип двойного замораживания: когда Северная Корея не будет испытывать ядерное оружие и ракеты, а США и Республика Корея не будут проводить крупномасштабных учений в этом регионе", - отметил министр.

При этом он напомнил, что реакция США на данный принцип заключается в том, что "нельзя разменивать законное на незаконное". "Но здесь речь идет не о том, чтобы упереться в собственной правоте, и чтобы думать не о неких ложно понятых соображениях престижа, а о судьбах этого региона, судьбах сотен тысяч людей, которые, по подсчетам специалистов, могут пострадать, если начнутся военные действия, о чем постоянно угрожают то из Вашингтона, то из Пхеньяна", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он заверил, что Москва и Пекин будут добиваться "выполнения обязательства Совета Безопасности, которое касается необходимости возвращения к политическому процессу". "Никогда экономические меры воздействия Советом Безопасности не принимались в отрыве от тезиса о необходимости мирного урегулирования", - добавил Лавров.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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