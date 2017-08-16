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Россия надеется, что Иран не выйдет из соглашения по ядерной программе

Политика
16 августа, 13:07 дата обновления: 16 августа, 14:01 UTC+3

Москва также рассчитывает на то, что Вашингтон не будет нарушать свои обязательства по этому документу, отметил Сергей Лавров

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Москва надеется, что Тегеран не выйдет из соглашения по ядерной программе, а также, что Вашингтон не будет нарушать свои обязательства по данному документу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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"Что касается заявления президента Ирана Хасана Роухани о том, что Иран может выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, то, я надеюсь, что этого не произойдет, - сказал Лавров. - Надеюсь также, что и США не будут нарушать свои обязательства по совместному плану".

Глава МИД РФ напомнил, что США в предусмотренные сроки подтвердили выполнение Тегераном своих обязательств по СВПД. "Но параллельно с этим Вашингтон ввел против Ирана новые односторонние санкции, объяснив это тем, что санкции не относятся к теме ядерной программы, а касаются поведения Ирана в других областях, вызывающих у США недовольство, включая права человека, поведение Тегерана в регионе и так далее", - обратил внимание Лавров.

"Ракетная программа - это дело Ирана, ему не запрещено ее иметь, - подчеркнул министр. - Никаких юридических запретов на этот счет в резолюции СБ ООН не содержится".

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Лавров подчеркнул, что американские санкции против Тегерана безответственны и провокационны, они могут подорвать баланс по ядерному соглашению.

"Односторонние санкции в принципе нелегитимны. А когда эти санкции используются для разворачивания в свою пользу очень выверенного баланса по той или иной проблеме, а именно такой баланс был достигнут по иранской ядерной программе, то это безответственные действия, которые могут этот баланс нарушить и подорвать, - сказал Лавров. - Не надо с такими провокациями выступать, поскольку речь идет не о чьих-то национальных интересах, какой-то одной страны, а о интересах огромного региона, в котором мы заинтересованы обеспечить безъядерный статус".

Глава МИД РФ отметил, что неоднократно предлагал по-честному договориться о том, чтобы в случае принятия в СБ ООН пакета экономических мер воздействия на Иран, КНДР или любую другую страну, все стороны брали на себя обязательство ограничивать им свои действия, не пытаясь "через односторонние действия компенсировать то, что не удалось провести в коллективно согласованный пакет".

По его словам, США выступают категорически против, но "этот принцип очень трудно отвергать, он будет сохранять актуальность". "Во всех следующих дискуссиях мы обязательно будем данный принцип отстаивать", - подчеркнул Лавров.

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Персоны
Роухани, Хасан Лавров, Сергей Викторович
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