Россияне не пострадали при теракте в Нигерии

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Российские граждане не пострадали в результате теракта в Нигерии. Об этом сообщили в среду в МИД РФ.
"Российских граждан среди пострадавших нет", - указали в министерстве.
"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма и насилия в отношении мирного населения и последовательно поддерживаем усилия руководства Нигерии в борьбе с террористической угрозой, в первую очередь с преступной активностью группировки "Боко Харам", - отметили в российском дипведомстве. - Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим".
15 августа на северо-востоке Нигерии три смертницы совершили серию терактов в районе города Майдугури, в том числе вблизи лагеря для беженцев. В результате погибли 30 мирных жителей, более 80 человек получили ранения.