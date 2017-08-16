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Грызлов: для реализации "Минска" Киев должен начать политическое урегулирование

Политика
16 августа, 18:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, августа. /ТАСС

Постпред России в контактной группе выразил надежду, что участники минского процесса смогут доказать Киеву необходимость взятых на себя обязательств

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов уверен, что в конце концов удастся убедить Киев в необходимости реализации минских соглашений.

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"Полагаю, что и в политических кругах Евросоюза есть понимание действительных истоков внутриукраинского политического конфликта, который киевская власть три года назад стала решать негодными для этого военными средствами. В минских соглашениях 12 февраля 2015 года для Украины нет ничего невыполнимого. Киеву достаточно всего лишь встать на путь политического решения, отказавшись от военного", - сказал он в опубликованном в среду интервью "Российской газете".

"Ключевой вопрос переговоров - особый статус Донбасса, - напомнил полпред РФ. - Он четко прописан в минских соглашениях и предполагает защиту безопасности, языковых, культурных прав жителей Донбасса, их права избирать свою местную власть".

По его словам, в последние несколько месяцев в Киеве звучат слова о том, что минский процесс умирает. "Это оценочные суждения. Реальность в том, что некоторые силы, украинская "партия войны" хотят его убить. Именно они написали жесткий проект закона о реинтеграции, ориентированный на военное решение. Такие намерения, естественно, вызывают дополнительное стремление Донбасса к сопротивлению", - считает полпред.

"Очень надеюсь, - сказал Грызлов, - что участники процесса при поддержке представителей и других стран смогут доказать киевской стороне необходимость сделать, наконец, шаги по политическому урегулированию: подписать закон об амнистии, принять закон о выборах, отрегулировать особый статус Донбасса в рамках конституционной реформы. Смогут доказать Киеву необходимость выполнения взятых на себя обязательств".

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