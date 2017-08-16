Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обнаруженное в Сирии химическое оружие производства США и Великобритании подтверждает, что западные страны напрямую или косвенно поддерживают террористов.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Вести FM".

В среду заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие из Великобритании и США. Речь, в частности, идет о ручных гранатах и выстрелах к гранатометам, которые снаряжены раздражающими отравляющими веществами CS и CN.

По его словам, обнаруженные химические боеприпасы и вещества были произведены компаниями Federal Laboratories (США), Cherming Defence UK (Великобритания) и NonLethal Technologies (США).

"Сейчас настал тот момент, когда уже на земле при разборе тех последствий войны, которая идет на протяжении многих лет на территории Сирии, появляются вещественные доказательства того, о чем неоднократно говорилось на всех уровнях. Да, это так: западные страны и региональные державы напрямую или косвенно одни через других поставляли боевикам, террористам и экстремистам, которые орудовали на территории Сирии, подобные отравляющие запрещенные вещества", - сказала она, добавив, что боевикам оказывалась и другая помощь, включая оружие, деньги и информационную поддержку.

Захарова напомнила о существовании ряда свидетельств и фактических данных относительно того, что террористы на территории Сирии используют вооружение, деньги и ресурсы из стран, которые "на словах привержены демократическим принципам, международному праву, а на деле снабжают боевиков всем необходимым для ведения вооруженной борьбы на территории суверенного государства Сирия", и об этом неоднократно говорили представители Сирии, России и международные эксперты.

"Ряд этих данных передавался в Организацию Объединенных Наций и озвучивался в ходе двусторонних переговоров, например, российско- американских", - подчеркнула представитель МИД РФ.