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Главы регионов ЦФО готовы внедрять новые подходы к безопасности

Политика
16 августа, 20:13 UTC+3 ТАСС

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются приоритетными целями международного терроризма в округе

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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС, 16 августа. Региональные власти в Центральном федеральном округе выразили готовность повышать меры безопасности, внедрять системы видеоконтроля на дорогах и переводить органы власти субъектов РФ на отечественное программное обеспечение. Об этом главы регионов сообщили по итогам выездного совещания, которое провел в среду в Рязани секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как сообщалось ранее, в ходе совещания Патрушев, в частности, отметил, что кибератаки, проведенные в мае-июне 2017 года, показали дестабилизирующий потенциал при использовании иностранного программного обеспечения, и поставил задачу губернаторам четко координировать процессы реализации планов перехода на использование продуктов и услуг отечественных производителей.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются приоритетными целями международного терроризма в Центральном федеральном округе.

"Безопасный город" в Твери

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, региональные власти для повышения безопасности планируют запустить систему "Безопасный город" в ближайшие два-три года.

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"Сейчас мы готовимся к установке систем по автоматизированному весовому контролю [на дорогах] на территории Тверской области, ну и, конечно, это система "Безопасный город", которую нам предстоит установить в ближайшие два-три года", - сообщил он журналистам по итогам совещания.

Руденя добавил, что сейчас региональные власти находятся "в завершающей стадии переговоров с госкорпорацией "Ростех" по установке систем видеомониторинга, контроля и фиксации нарушений" на дорогах.

Как сообщалось ранее, дочерняя структура корпорации "Ростех", фирма "РТ-Ивест Транспортные системы", должна установить на дорогах Тверской области интеллектуальную систему фото- и весогабаритного контроля автомобилей, которая не является аналогом системы "Платон" и будет служить для мониторинга большегрузного транспорта на региональных трассах, что позволит обеспечить сохранность дорожного полотна.

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Система "Безопасный город" - автоматизированная система для решения основных технических задач городского хозяйства, которая включает комплекс программно-аппаратных средств для обеспечения видеоохраны и технической безопасности, а также для управления объектами жилищно- коммунального хозяйства.

Как ранее сообщал глава Тверской области, уже до конца 2017 года система "Безопасный город" заработает в Твери, а также в Торжокском и Калининском районах. Всего в Тверской области 34 района.

Рязань перейдет на российское ПО

Власти Рязанской области намерены в ближайшее время активно внедрять отечественное программное обеспечение для повышения информационной безопасности. По словам врио губернатора Николая Любимова, в регионе уже есть несколько перспективных разработок, которые могут использованы в работе.

"В дальнейшем они будут востребованы в еще больших масштабах. Наши проекты поддерживаются федеральным центром. Рязанская область должна стать цифровым регионом", - сказал Любимов.

Тульская область усилит информационную и транспортную безопасность

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в период проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году Тульская область примет большое количество иностранных гостей и жителей других регионов страны, в связи с чем меры безопасности будут усилены на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Дюмин также отметил, что в рамках информационной безопасности в органах власти активно внедряется отечественное программное обеспечение.

"В современном мире внедрение информационных технологий - необходимое условие развития государства. Здесь мы добились определенных успехов. В органах исполнительной власти по требованиям безопасности аттестованы все рабочие места, а официальный портал региональных властей перемещен на серверные мощности ФСО России", - сказал глава региона.

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Персоны
Руденя, Игорь Михайлович Дюмин, Алексей Геннадьевич Любимов, Николай Викторович Патрушев, Николай Платонович
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