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Постпред РФ при ООН потребовал от НАТО прекратить шельмование России

Политика
16 августа, 22:50 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Дипломат назвал "модным трендом" предъявление России бездоказательных обвинений по любому поводу

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ООН, 16 августа. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил в среду с резкой критикой представителей НАТО, утверждавших о якобы ведущейся Россией "гибридной войне" на Западных Балканах с целью перекроить границы региона. Выступая на заседании Совета Безопасности по косовскому урегулированию, он потребовал прекратить шельмование РФ и ее внешнеполитической линии.

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Дипломат констатировал, что "в некоторых кругах стало "модным трендом" предъявлять России бездоказательные обвинения по любому поводу". "Это, дамы и господа, называется диффамацией", - сказал Небензя. "Призываем прекратить шельмование России и ее внешнеполитической линии, в том числе на направлении Западных Балкан. Наша политика в регионе неизменно основывается на уважении к партнерам и взаимном учете интересов", - подчеркнул постпред РФ.

Он назвал провокационными заявления представителей НАТО с призывами к косовским властям быть готовыми противостоять "гибридной войне", якобы ведущейся Россией "с целью расширения своего влияния на Западных Балканах". "Доходит до абсурдных заявлений, что Россия якобы стремится перекроить границы на Западных Балканах. Все это - откровенная ложь и неприкрытые попытки столкнуть нас с народами, проживающими в этом регионе", - сказал Небензя.

Дипломат сообщил, что командование Сил для Косова, состоящих преимущественно из контингентов натовских стран, "в течение длительного времени" уклонялось от контактов с российскими представителями, а недавно последним было предложено "обращаться в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для согласования встреч с командованием СДК". "Нетривиальный формат общения!", - отметил Небензя. По его словам, избегать контактов с представителями страны, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, "противоречит мандату СДК, определенному резолюцией СБ ООН 1244". "Такая практика абсолютно неприемлема", - заключил Небензя.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Страны
Россия
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