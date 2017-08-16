Захарова посоветовала Обаме прочитать слова Манделы о Каддафи

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МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала бывшему президенту США Бараку Обаме прочитать то, что Нельсон Мандела писал об убитом ливийском лидере Муаммаре Каддафи. Об этом она написала в среду на своей странице в сети Facebook.
Захарова обратила внимание на твит Обамы с реакцией на беспорядки в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), который набрал больше всего "лайков" за всю историю Twitter. В своем сообщении экс-президент США процитировал известные слова Манделы: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета кожи, происхождения или религии".
"Отличное начинание, хотя и запоздалое", - отметила в ответ представитель российского дипведомства. Она также привела список цитат первого чернокожего президента ЮАР о Муаммаре Каддафи, которые, по мнению дипломатам, "всенепременно должны появиться в "Твиттере" Обамы - лучше поздно, чем никогда".
"Ни одна страна не может претендовать на роль полицейского мира, и ни одно государство не может диктовать другому, что ему следует делать, - процитировала, в частности, Захарова. - Те, кто еще вчера был другом наших врагов, сегодня имеют наглость говорить мне не посещать моего брата Каддафи. Они советуют нам быть неблагодарными и забыть наших давних друзей".
"Господин Обама, при Вашем непосредственном участии был убит человек, которого Нельсон Мандела называл братом и благодарил за помощь в обретении демократии. Демократии настоящей, а не придуманной в Овальном кабинете", - заключила она.