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Небензя: поставки отравляющих веществ в Сирию нарушают конвенцию о химическом оружии

Политика
16 августа, 23:59 дата обновления: 17 августа, 0:04 UTC+3

По словам постпреда России при ООН, проверкой информации Дамаска может заняться Совместный механизм ООН и Организация по запрещению химического оружия

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ООН, 16 августа. /ТАСС/. Поставки отравляющих веществ в Сирию из Великобритании и США в случае их подтверждения будут считаться нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. Об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя утверждения Дамаска об обнаружении таких вооружений у сирийских боевиков.

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Он сообщил, что на состоявшемся в среду закрытом совещании Совета Безопасности ООН эта тема не поднималась. "Я видел это в новостях, но мы это не обсуждали", - сказал дипломат по итогам встречи. Постпред РФ утвердительно ответил на вопрос ТАСС о том, являются ли такие поставки нарушением конвенции. "Конечно, но нам нужно увидеть подтверждение этого", - отметил он.

По его словам, проверкой этих утверждений потенциально может заняться Совместный механизм ООН и Организация по запрещению химического оружия (СМР). "Это может входить в полномочия СМР", - подтвердил Небензя.

В среду заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад сообщил, что на отбитых у боевиков складах найдено химическое оружие из Великобритании и США.

В секретариате ООН ТАСС заявили, что утверждения сирийских властей о поставках отравляющих веществ в Сирию в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия требуют изучения. Расследованием сообщений о применении отравляющих веществ в Сирии занимаются Миссия по установлению фактов ОЗХО, а также СМР, которому доверено устанавливать ответственных за химические атаки. По информации ТАСС, международные эксперты уже на следующей неделе собираются посетить Сирию для консультаций с властями.

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Небензя, Василий Алексеевич
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