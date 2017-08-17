РФ и Япония проведут консультации по совместной деятельности на южных Курилах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Второй раунд консультаций заместителей министров иностранных дел России и Японии по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах пройдет 17 августа в Москве. 18 августа дипломаты двух стран обсудят вопросы стратегической стабильности.

Совместная хозяйственная деятельность

Как сообщили ранее в МИД РФ, соответствующие договоренности были достигнуты на встрече министров иностранных дел России и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле 7 августа. "Стороны согласовали проведение очередного раунда консультаций по вопросам налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах 17 августа в Москве, а также продолжение российско-японского диалога по стратегической стабильности на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств (18 августа, Москва)", - сообщили тогда в МИД РФ.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

Первый раунд консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РФ Игоря Моргулова и заместителя министра иностранных дел Японии Такэо Акибы по совместной хозяйственной деятельности прошел в Токио в марте. По данным японской прессы, каждая сторона представила тогда примерно по 30 предложений, причем по многим пунктам они совпали. Речь шла, в том числе, о строительстве заводов по переработке морепродуктов и геотермальных станций, жилищном строительстве, организации морских круизов.

В конце июня - начале июля острова посетила японская делегация, в состав которой вошли представители правительства и деловых кругов, для изучения перспектив совместной деятельности. Как отмечал Моргулов, по итогам данного визита на предстоящих консультациях будут отобраны проекты, интересные обеим сторонам.

Раунд консультаций пройдет в преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре, на котором, как сообщил ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов, возможности совместной хозяйственной деятельности обсудят Путин и Абэ.

Стратегическая стабильность

На российско-японских консультациях по стратегической стабильности Россию традиционно представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Предыдущая такая встреча прошла в июле 2016 года. Тогда обсуждались "актуальные темы международной повестки дня, а также обеспечения безопасности в различных регионах мира".

Предстоящие 18 августа консультации пройдут на фоне сложной ситуации на Корейском полуострове. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Республики Корея. Особенно резкие заявления последовали из Вашингтона, на что в Пхеньяне заявили о разработке плана пуска четырех ракет в направлении острова Гуам (США) с целью продемонстрировать возможность нанесения превентивного удара по американским военным объектам. При этом глава МИД РФ отметил в среду, что в последние дни риторика Вашингтона и Пхеньяна по ситуации на Корейском полуострове стала спокойнее.