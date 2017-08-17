Лавров не обсуждал возможность своей встречи с Тиллерсоном на ГА ООН

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ТАСС, 17 августа. Глава МИД России пока не обсуждал возможность своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на полях сессии Генассамблеи ООН, которая состоится во второй половине сентября. Об этом сам министр сообщил журналистам.
"Не было разговора [об организации такой встречи]", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов.
Дебаты в рамках очередной Генассамблеи начнутся 19 сентября с выступлений генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии Мирослава Лайчака.
Как ожидается, в первый день на трибуну Генассамблеи поднимутся президент США Дональд Трамп, для которого это будет первое выступление в ООН, а также лидеры Армении, Боливии, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана, Франции и других стран.
Выступление главы МИД РФ Сергея Лаврова на общеполитической дискуссии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН намечено на 21 сентября.
Общеполитическая дискуссия продлится до 25 сентября.