Медведев намерен посетить Алжир в октябре

ТАСС, 17 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ахмеда Уяхья с назначением на пост премьер-министра Алжира. В поздравительной телеграмме он сообщил о своем намерении посетить эту страну в октябре 2017 года.

"Буду рад возможности предметно обсудить с вами перспективы реализации новых взаимовыгодных совместных проектов в ходе моего визита в Алжир в октябре 2017 года", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой правительства.

"Хотел бы особо отметить ваш значимый личный вклад в развитие традиционно дружественного российско-алжирского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной областях", - отметил российский премьер.

Он также подчеркнул, что "дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества в полной мере отвечает коренным интересам наших стран".

Ранее в пресс-службе кабинета министров РФ сообщали ТАСС, что Медведев может осенью нанести визиты в Северную Африку, в частности - в Марокко и Алжир. Позднее посол Марокко в Москве Абделькадер Лешехеб заявил, что власти его страны ожидают визит премьер-министра РФ в октябре.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика назначил 15 августа Ахмеда Уяхью в качестве нового премьер-министра страны.