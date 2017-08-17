Главы МИД РФ и Южной Кореи обсудят 25 августа ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 августа обсудит в Москве с главой МИД Южной Кореи Кан Ген Хва урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На 25 августа запланированы переговоры [главы МИД Республики Корея] с Сергеем Лавровым. Состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове", - сказала дипломат.

Также, по ее словам, "состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, с акцентом на урегулирование ситуации на Корейском полуострове".

Она отметила, что рабочий визит министра иностранных дел Республики Корея в РФ пройдет 24-25 августа.

Визит главы МИД Египта

"21 августа состоятся переговоры Сергея Лаврова с его коллегой, министром иностранных дел Египта, который посетит РФ с рабочим визитом, - сообщила также Мария Захарова. - Главы внешнеполитических ведомств продолжат обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня в развитии состоявшихся 29 мая в Каире переговоров министров обороны и министров иностранных дел двух стран в формате "2+2".

Лавров и Шукри также рассмотрят актуальные аспекты дальнейшего укрепления российско-египетских отношений. "Египет остается одним из ведущих партнеров РФ в регионе, - отметила Захарова. - Наши страны связывают многолетние традиции дружбы, взаимовыгодное сотрудничество, близость и совпадение подходов по ключевым международным и региональным проблемам".

"Особое место в ходе переговоров будет отведено проблематике урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и севере Африки, в том числе Сирии, Ливии, Йемене, - подчеркнула она. - Значительное внимание планируется уделить тематике противодействия новым вызовам и угрозам, с которыми сталкиваются страны этого региона на современном этапе, с акцентом на объединение усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом".

"Будут рассмотрены пути снижения уровня конфронтационного потенциала в этом регионе, включая перспективы создания на Ближнем востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения, - указала Захарова. - Конечно, будут углубленно рассмотрены задачи разблокирования палестино-израильского урегулирования".